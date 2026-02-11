Araç kiralamada yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde, birçok alanda kapsamlı düzenlemeleri içeren "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı hazırlayarak, kamuoyu ve sektör paydaşlarının görüşüne sundu. Taslakla, taşıt kiralayan işletmelere yetki belgesi ve eğitim şartından, kiralanacak taşıtların yaş, kilometre ve çevresel standartlarına kadar birçok düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, özellikle yetki belgesi olmayan işletmelerin, ilan siteleri ve çevrim içi platformlarda ilan vermesi engellenecek. Buna göre, ticari faaliyet doğrultusunda taşıt kiralayan her işletmenin, yetki belgesi alması zorunlu olacak. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere, 100 bin kilometrenin üzerinde veya 5 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Alınabilecek depozito tutarı, 1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7-30 günlük veya haftalık kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeliyle sınırlandırılacak.