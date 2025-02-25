Araç muayenede talep ve şikâyetler için çağrı merkezi kurulacak

Araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesine yönelik ihale önceki gün yapıldı. 2027'de başlayacak yeni dönemde randevu alınması ile muayenelere ilişkin talep ve şikâyetleri karşılamak için ücretsiz çağrı merkezi kurulacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca önceki gün yapılan ihalede, 20 yıllık imtiyaz hakkı bedeli olarak MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ-Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB-VTV Norte SA) tarafından toplam 1 milyar 720 milyon dolar teklif verildi. Araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede iki bölge için 1.72 milyar dolar teklif alınırken, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak.