Araç sahipleri dikkat! Tarih belli oldu, benzine indirim geliyor! İşte 16 kasım güncel akaryakıt fiyatları

Petrol piyasalarında yaşanan arz ve talep endişeleri fiyatlar üzerinde baskıya neden oluyor. Jeopolitik riskler ve OPEC kararları yakından takip edilirken petrol haftayı 71 dolardan kapattı. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler sonrası akaryakıt fiyatlarının değişeceği öğrenildi. Önümüzdeki hafta benzine indirim gelmesi bekleniyor. İşte 16 kasım güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE KAÇ LİRA İNDİRİM GELECEK?

Akaryakıt fiyatları petrol piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına göre değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre pazartesi gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelecek. İndirimin pompaya yansıması halinde İstanbul'da benzin fiyatı 42.28 lira olacak.

İŞTE 16 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.79 TL

Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

Motorin litre fiyatı: 43.92 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL