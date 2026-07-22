Araç tercihleri değiştikçe sayıları artıyor! İstanbul zirvede, 45 bine ulaştı

ŞARJ SOKETİ SAYISI 45 BİNİ AŞTI

EPDK verilerine göre, Türkiye genelindeki elektrikli araç şarj soketi sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,09 artarak 45 bin 97 oldu. Mayıs ayında bu sayı 44 bin 175 olarak kayıtlara geçmişti.

Haziran itibarıyla AC şarj soketi sayısı 25 bin 434'e, DC hızlı şarj soketi sayısı ise 19 bin 663'e ulaştı.