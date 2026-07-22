Araç tercihleri değiştikçe sayıları artıyor! İstanbul zirvede, 45 bine ulaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporu, Türkiye'de elektrikli araç ekosisteminin büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. Haziran ayında şarj soketi sayısı 45 bin 97'ye ulaşırken, elektrikli araç sayısı da 450 bin 38'e yükseldi.
ŞARJ SOKETİ SAYISI 45 BİNİ AŞTI
EPDK verilerine göre, Türkiye genelindeki elektrikli araç şarj soketi sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,09 artarak 45 bin 97 oldu. Mayıs ayında bu sayı 44 bin 175 olarak kayıtlara geçmişti.
Haziran itibarıyla AC şarj soketi sayısı 25 bin 434'e, DC hızlı şarj soketi sayısı ise 19 bin 663'e ulaştı.
TÜKETİMİN BÜYÜK KISMI YEŞİL ŞARJ İSTASYONLARINDAN KARŞILANDI
Toplam elektrik tüketiminin 43 bin 95 megavatsaatlik kısmı, yani yüzde 59,42'si yeşil şarj istasyonlarından karşılandı. Kalan 29 bin 436 megavatsaatlik tüketim ise diğer şarj istasyonlarından sağlandı.
Yeşil şarj istasyonları, kullanılan elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izinin azaltılması ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması açısından önem taşıyor.
ELEKTRİK TÜKETİMİNDE İSTANBUL İLK SIRADA
Haziran ayında şarj istasyonlarında en fazla elektrik tüketimi 20 bin 902 megavatsaatle İstanbul'da gerçekleşti.
İstanbul'u 9 bin 884 megavatsaatle Ankara, 4 bin 624 megavatsaatle ise İzmir takip etti.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 450 BİNİ GEÇTİ
Rapora göre, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı da artışını sürdürdü. Mayıs ayında 440 bin 327 olan elektrikli araç sayısı, haziran ayında 450 bin 38'e yükseldi.
Elektrikli araç parkındaki büyümenin devam etmesiyle birlikte şarj altyapısına yönelik yatırımların da hız kazanması bekleniyor.