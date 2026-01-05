Aralık’ta fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2025'te en fazla fiyat artışı yüzde 11,38 ile taze balıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,95 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay taze balıktaki fiyat artışını yüzde 10,06 ile ilaçlar, yüzde 10 ile dana eti izledi.

Aralık 2025'te fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,35 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık, yüzde 6,92 ile patates ve yüzde 6,86 ile alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran gibi) yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,95 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 5,3 ile taze meyveler, yüzde 4,83 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar, yüzde 4,61 ile erkek giyimi takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre geçen ay aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Taze balık 11,38 İlaçlar 10,06 Dana eti 10 Konserve edilmiş veya işlenmiş balık 8,35 Patates 6,92 Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran gibi) 6,86 Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar 5,97 Dondurma 5,95 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 5,91 Taze sebzeler (Patates hariç) 5,89

Aralık 2025'te fiyatı en fazla düşüş gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: