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Giriş Tarihi: 23.09.2026

Aramco-OYAK ortaklığı yıl sonunda netleşecek

Aramco-OYAK ortaklığı yıl sonunda netleşecek
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OYAK, büyüme stratejisinin merkezine enerjiyi alırken, sektörde küresel ölçekte yeni bir ortaklığa hazırlanıyor. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Suudi Aramco firması ile görüşmelerin yıl sonu veya 2027 başında netleşmesini beklediklerini açıkladı. Firmanın hedefi küresel bir enerji firması haline gelmek. Yalçıntaş, "Bu senenin sonunda veya önümüzdeki senenin başında resmin netleşeceğini düşünüyoruz" diyerek, ortaklığın OYAK'ın uluslararası yapılanmasında önemli bir adım olacağını söyledi. Yalçıntaş, savunmada çift kullanımlı sektör ve teknolojilere yatırım yaptıklarını belirterek, yüksek teknoloji barındıran bir üretim için yatırımın da yolda olduğunu söyledi.

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Aramco-OYAK ortaklığı yıl sonunda netleşecek
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