Aras Kargo Takip 2021 - Aras Kargom Nerede, Kargo Takip Numarası İle Gönderi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Günümüzde, taşımacılık sektörünün gelişmesi ve özellikle online alışverişe olan ilginin artması ile birlikte kargo şirketleri oldukça yoğun bir çalışma programı oluşturdular. Aras kargo, 1600'e yakın yerleşim merkezinde faaliyet gösteren mobil servislerle Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde binlerce yerleşim birimiyle hizmet sunmaktadır. 'Aras kargom nerede' diye merak eden binlerce vatandaş internette kargolarının nerede olduğunu sorgulamaktadır. Kargo takip numarası ile kargonuzu adım adım takip etmeniz sağlanmıştır. Size en yakın 'Aras kargo nerede' ve 'Aras kargo takip' işlemleri için yapmanız gerekenleri sizler için derledik.

Aras kargo takip işlemleri nasıl yapılır?

Gönderinizi Aras kargo ile oluşturduğunuz zaman, ilgili kargo şirketi size SMS yolu ile bir gönderi numarası bildirmektedir. Kargonuzun takibiyle ilgili her işlemi bu numarayı kullanarak yapmanız sağlanmıştır. Gönderi takip numaranızı kullanarak birçok farklı uygulama yöntemiyle kargonuzun güncel durumunu öğrenebilirsiniz.

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İnternet üzerinden sorgulama

Siparişinizi oluşturduğunuz kargonuzun güncel durumunu öğrenebilmek için 'aras kargo takip numarası' ile internet üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Firmanın kendi internet adresinden kargo sorgulama işlemlerinizi yapmak için https://www.araskargo.com.tr/tr/ linkine tıklayınız. Açılan sayfadaki ilgili boşluğa kargo takip numaranızı giriniz. Eğer bir şirket olarak sipariş oluşturduysanız, e-ticaret takip alanına gönderi takip numaranızı girmeniz ve şirketinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.

Mobil uygulama üzerinde sorgulama

Teknolojik cihazların kullanımın artmasıyla birlikte hemen herkesin elinde bulunan akıllı telefon veya tabletler aracılığı ile Aras kargonun mobil uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirerek kargo takip işlemlerinizi oldukça kısa sürede yapmanız mümkündür. Windows, IOS ve Android işlemci cihazlar ile uygulamayı indirebilirsiniz. Microsoft Store, Apple Store ve Google Play Store'dan birkaç dakika içerinde ücretsiz olarak indirilen uygulamanın size sunduğu canlı destek hizmeti ile tüm sorgulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama üzerinden kargo takibinizi yapabilir, size en yakın şubeyi sorgulatabilir, kurye çağırabilir ve oluşturmak istediğiniz kargoların ücretinin hesaplanması gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Telefon üzerinden sorgulama

Aras kargo takip işlemlerini, internet kullanmayan vatandaşlar telefon ile de yapabilmektedir. Bunun için arayabileceğiniz bir çağrı merkezi mevcuttur. Telefon üzerinden yapacağınız sorgulamalar, internet aracılığı ile yapılan sorgulamalara göre daha uzun bir zaman alıyor olsa da oldukça pratik ve güvenli bir yöntemdir.

Kargo takip işlemleriniz için arayacağınız çağrı merkezi'nin numarası 444 25 52'dir. Aramanız sonucu iletişime geçeceğiniz müşteri temsilcisine kargo takip numaranız vermeniz durumunda sizi kargonuz hakkında bilgilendirecektir. Çağrı merkezi iletişim numarasını mesai saatleri içerisinde aradığınızda ulaşmanız mümkündür. Ancak mesai saatleri dışında yaptığınız aramalar için sesli mesaj ile notunuzu müşteri temsilcisine iletebilirsiniz. Müşteri temsilcisi mesai saatleri içerisinde tarafınıza dönüş sağlayacaktır.

Şubeden kargo sorgulama

Gönderi sorgulama işlemleriniz için internet sitesi, mobil uygulama veya telefon kullanarak hizmet almayı tercih etmiyor veya yapamıyorsanız size en yakın Aras kargo şubesine gidebilirsiniz. Şube aracılığı ile, T.C. kimlik numaranız ve cep telefonu numaranızı kullanarak gönderinizin güncel durumunu öğrenebilirsiniz.

https://www.araskargo.com.tr/tr/index.aspx?cargo=3

Yukarıdaki linke tıklayarak firmanın internet adresine giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranda size en yakın şubeyi öğrenmek için ilgili boşlukları doldurmanız gerekmektedir. Ardından 'sorgula' butonuna tıklayarak en yakın şubeyi öğrenebilirsiniz.

Aras kargo çalışma saatleri

Kargonuzu şubeye teslim etmek veya şubeden teslim almak istiyorsanız hafta içi saat 17:30'a, cumartesi günleri ise 13:00'a kadar işlemlerinizi yapmanız gereklidir. Pazar günleri çalışma günlerinden değildir ve hizmet vermemektedir. Kargoların dağıtım işlemleri ise çalışmaların günlük yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Adresinizden alım hizmetinden faydalanmak için hafta içi saat 15:30, cumartesi ise 12:00'a kadar Aras kargo çağrı merkezini arayarak talebinizi iletebilirsiniz. Talebinizi geç saatlerde gerçekleştirmeniz gibi durumlarda adresten alım hizmetinden bir sonraki iş gününde faydalanmanız mümkündür.

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