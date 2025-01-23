Art arda ikinci faiz indirimi

Geçtiğimiz yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 22 ay aradan sonra ilk faiz indirimini yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025'e indirimle başladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 47.5'ten 45'e indirdi. PPK, aralık ayındaki toplantıda faizi yüzde 50'den 47.5'e indirmişti. Böylece son iki toplantıda 5 puanlık faiz indirimi yapılmış oldu.

2025'TE % 30 BEKLENİYOR

Ekonomistler, yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor. Bankacılara göre piyasalarda, 2025 sonuna kadar 17.5 puan faiz indirimi fiyatlanıyor. Bu beklentiler 2000'li yılların başından beri yapılan en büyük faiz indirimi döngüsüne işaret ediyor. 2024 sonu itibarıyla enflasyon TÜFE'de yüzde 44.38 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın 2025 sonu için enflasyon tahmini yüzde 21, 2026 sonu için yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası, 2025 yılında 12 yerine 8 toplantı yapacak. Yılın ikinci PPK toplantının tarihi 6 Mart olarak belirlenmişti.

MAL ENFLASYONU DÜŞÜK

PPK sonrası yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir" denildi. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine vurgu yapılan açıklamada, "Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

KARARLILIK MESAJI

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği belirtilerek, "Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır" denildi.