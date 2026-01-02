Artaş Holding, yoğun ilgi üzerine lansman kampanyasını 5 Ocak’a kadar uzattı

Gayrimenkul sektörünün lokomotif kurumları arasında yer alan ve bugüne kadar on binlerce aileyi sağlam, güvenilir ve kaliteli yaşam alanlarıyla buluşturan Artaş Holding, satışa sunduğu 3 yeni projesine gelen yoğun ilgi üzerine lansman kampanyasını 5 Ocak'a kadar uzattı.

Anadolu Yakası'nın yükselen değeri Yamanevler bölgesinde konumlandırılan Avrupa Residence Oryapark, şehrin kalbi konumu Şişli'de yükselen Avrupa Residence Şişli-2 ve kentin parlayan yıldızı Güneşli'de inşa edilmekte olan Avrupa Konutları Güneşli projelerinde yüzde 30 peşinat ve kişiye özel ödeme alternatifleri konut alıcılarının beğenisine sunuluyor.

YAŞAMIN MERKEZİNDE, ŞEHRİN KALBİNDE; AVRUPA RESIDENCE ŞİŞLİ

İstanbul'un en hareketli ve prestijli bölgelerinden biri olan Şişli'de yükselen Avrupa Residence Şişli-2, Artaş'ın köklü tecrübesi ve kalite anlayışıyla modern şehir yaşamına yeni bir soluk getiriyor. 6 konut bloğundan oluşan projede, bölgenin ticari dinamizmini destekleyen mağaza alanlarının yanı sıra ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir kreş de yer alıyor.

Ferah daire seçenekleriyle 1+1'den 3+1'e kadar farklı yaşam alternatifleri sunan Avrupa Residence Şişli-2, hem konforlu bir yaşam hem de güçlü bir yatırım potansiyeli vadediyor.

Şehrin önde gelen alışveriş merkezlerine, popüler caddelerine ve sosyal yaşam noktalarına yakınlığıyla dikkat çeken proje; Mecidiyeköy metro ve metrobüs hatlarına yürüme mesafesinde bulunuyor. Mecidiyeköy, Levent, Zincirlikuyu ve Maslak gibi İstanbul'un önemli iş ve finans merkezlerine yalnızca 5 dakikalık erişim imkânı sunan Avrupa Residence Şişli-2, Beşiktaş İskelesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de kısa sürede ulaşılabilen ayrıcalıklı bir konumda yer alıyor.

AYRICALIKLARLA DOLU BİR YAŞAM ŞİMDİ AVRUPA KONUTLARI GÜNEŞLİ'DE

İstanbul'un yükselen yaşam ve yatırım akslarından biri olan Güneşli'de hayata geçirilen Avrupa Konutları Güneşli, modern mimarisi ve kapsamlı yaşam olanaklarıyla bölgeye yeni bir değer kazandırıyor. 1+1'den 4+1'e kadar uzanan toplam 1.556 konuttan oluşan projede, günlük yaşamı kolaylaştıran 24 ticari ünite de yer alıyor. 72 bin 148 metrekarelik geniş bir arsa üzerinde konumlanan Avrupa Konutları Güneşli, yaklaşık 345 bin metrekarelik inşaat alanıyla bölgenin en büyük projeleri arasında bulunuyor.

Sunduğu ayrıcalıklı sosyal donatılarla klasik bir konut projesinin ötesine geçen Avrupa Konutları Güneşli; yansıma havuzlarıyla çevrili verandalı ve bahçeli daireleri, kapalı yüzme havuzu, spor alanları, yürüyüş parkurları ve çocuk oyun alanlarıyla her yaş grubuna hitap eden bütüncül bir yaşam sunuyor.

Ulaşım avantajlarıyla da öne çıkan proje, Basın Ekspres Yolu'na yalnızca 5 dakika, E5 ve TEM otoyollarına ise 10 dakika mesafede konumlanıyor. Eğitim kurumları, sağlık merkezleri, ticari alanlar ve alışveriş merkezlerinin hemen yanı başında yer alan Avrupa Konutları Güneşli; İkitelli–Ataköy metro hattına 5 dakika, Ataköy Marmaray durağına ise 10 dakikalık yakınlığıyla şehir içi ulaşımı son derece kolaylaştırıyor.

Komşuluk kültürünün yeniden canlanacağı, çocukların güvenle ve özgürce vakit geçirebileceği Avrupa Konutları Güneşli; rengârenk peyzaj alanları, çiçeklerle bezeli bahçeleri ve yemyeşil ağaçlarıyla sakinlerine ferah, huzurlu ve ayrıcalıklı bir yaşam ortamı vadediyor.

ANADOLU YAKASI'NIN YENİ YILDIZI AVRUPA RESIDENCE ORYAPARK

Anadolu Yakası'nı bir kez daha prestijle buluşturan Avrupa Residence Oryapark, Avrupa Konutları Yamanevler'in ardından bölgeye rezidans konseptinde yeni bir yaşam anlayışı kazandırıyor. Konut, ofis ve cadde mağazalarını aynı projede bir araya getiren Avrupa Residence Oryapark; modern şehir yaşamına konfor, işlevsellik ve yüksek değer katıyor.

1+1 ve 2+1 tiplerinde toplam 317 rezidanstan oluşan proje, sunduğu ayrıcalıkların yanı sıra Yamanevler ve Çakmak metro istasyonlarına yürüme mesafesindeki merkezi konumuyla dikkat çekiyor. Eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, sağlık tesisleri ve ana ulaşım akslarına dakikalar içinde erişim imkânı sunan Avrupa Residence Oryapark; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 6 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ise 7 kilometre uzaklıkta konumlanıyor.

22 ve 34 katlı iki bloktan oluşan projede, bloklara doğrudan bağlantılı kapalı otopark alanları konut sahiplerinin kullanımına sunulurken, rezidans konforunu tamamlayan modern altyapı ve mimari detaylar yaşam standartlarını üst seviyeye taşıyor.

