Artık kas değil kafa devrindeyiz

Turkuvaz Medya
tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları etkinliğinin açılış paneline Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin
katıldı. SABAH Gazetesi
Ekonomi Müdürü Dilek Güngör
'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen özel panelde konuşan Fatma Şahin, dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi olmak için kadının sisteme dahil edilmek zorunda olduğunu belirtti. Şahin, "Artık kas dönemi bitti, kasa dönemi de bitti. Kafa dönemindeyiz. Toplumun aklının yarısını yok sayarak dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi olamazsınız" dedi.
HER ALANDA YER ALACAK
Siyasette kadınların seçimden seçime çalıştırıldığını, sonrasında ise unutulduğunu anlatan Şahin, "Kadınların siyasette aktif yer alması, sürdürülebilir olması, kadın mekanizmasının devam etmesi, kadın zekasının ve bakış açısının her alanda yer alması Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın duruşuyla gerçekleşti. Çünkü kendisi kadınsız demokrasi ve kalkınmanın olacağına inanmıyor. O kalkınma modelini kadınlarla birlikte gerçekleştirmek üzerine kurdu" ifadelerini kullandı. Aile Bakanı olduğunda da bu bakış açısıyla çalıştıklarını anlatan Şahin, "Eğitimde, sağlıkta, istihdamda önceliği kadına verdik. Hem kariyer hem çocuk yapması için kadına destek olacaksınız. Kreş izni, doğum izni, süt izni ile işi kolaylaştıracaksınız. Biz bu bakış açısıyla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
CİNSİYETE DEĞİL LİYAKATE GÖRE ATAMA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların yüzde 45'inin kadınlardan oluştuğunu anlatan Fatma Şahin, "Belediye çok erkek işi görülüyor. İmar, fen işleri vs... Şu anda büyükşehir belediyesinde birçok önemli kurumun başında kadın var. Biz onlara kadın olduğu için görev vermedik. Onların liyakatine göre atama yaptık. Hepsi çok iyi belediyeci. İşi biliyorlar. Çok iyi üniversitelerden mezun olmuşlar. Karar mekanizmasında da kadın oranımız yüzde 55. Biz doğru isimlerle yürüdük ki ikinci kez daha yüksek bir oyla seçildik" ifadelerini kullandı.
GİRİŞİMCİYE ÖZEL KULUÇKA MERKEZİ
GAZIANTEP'TE yürüttükleri projelerle ilgili de bilgi veren Şahin, "Kariyer Merkezi diye bir yer kurduk. Bu merkez tüm birimleri bir araya getiriyor. Yani ben iş bulamıyorum deyip umutsuzluğa düşenlerle personel arayanları, bu iş için gerekli eğitim ve destek verenleri bir araya getiriyoruz" dedi. Girişimci kadınlar için de Sanayi Odası
ve Kalkınma Ajansı
ile KAGİDEM adını verdikleri bir merkez kurduklarını anlatan Şahin, "Kozmetikten ev tekstiline kadar birçok alanda 20'ye yakın sektörde girişimci kadınları destekliyoruz. 1.5 yıldır merkezdeler. Onlar kendi ayaklarının üzerinde durunca ikinci grubu alacağız. Burası bir kuluçka merkezi gibi oldu. Üretimden planlamaya, pazarlamadan satışa her alanda destek alıyorlar. Arka planda danışmanlık desteği de veriyoruz" diye konuştu.
EV EKONOMİSİ GÜÇLENEN SOSYAL YARDIM ALMIYOR
MAHALLE bazlı eğitim, sağlık, istihdam projeleri yürüttüklerini aktaran Şahin, "Mesela tarım okulu kurduk, gastronominin merkeziyiz ama her şey ata tohumda. İyi salça için iyi domates lazım. Onun için açtığımız tarım okulunda kadınları eğiterek, kadın kooperatifleriyle iyi tohum üretiyoruz. Şu anda 6 kadın kooperatifimiz var. Kadınlarımız çok becerikli. Oralarda çıkardığımız ürünleri e-ticaret ile dünyaya satıyoruz. Sosyal yardımı en az verdiğimiz ilçeler, çalışan, üretim yapan kadınlarımızın yaşadığı yerler. Çünkü ürettiğini satan, ev ekonomisi güçlenen kadın gidip sosyal yardım almıyor. Zaten başarılı, becerikli. Bunları çoğalttığınızda aile ekonomisinden şehir ekonomisi oluşuyor" ifadelerini kullandı.
ŞEHIT KADINLAR ANITI YAPTIK
KADIN ve erkeğin tarihler boyunca birlikte savaştığına dikkat çeken Şahin, "Ama tarihi erkekler yazdığı için kadının hiç adı anılmamış. Biz Antep'te 6.317 şehit vermişiz. Her erkek şehitlerimizin adı var. Oysa ki 85 kadın şehidimiz var. Kimse adını bilmiyor. Çok büyük haksızlık. O nedenle şehit kadınlar anıtı yaptık" dedi.