ASELSAN 1 trilyon liraya ulaştı

1975'te bir apartman dairesinde 4 kişilik ekiple kurulan, bugün 13 bin kişilik teknoloji ordusuyla, savunma sanayisinde yüzde 20'lerden 80'lere çıkaran yerlilik hamlesinin başrol oyuncularından olan Aselsan, Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Borsadaki hisseleri bu yıl yüzde 200'den fazla yükselen ASELSAN, Türkiye'de piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

BU YIL % 204 YÜKSELDİ

Dün hisse fiyatı 220.8 lirayı gören şirketin piyasa değeri, TL bazında 1 trilyon 6 milyar liraya, dolar bazında ise 24 milyar dolara ulaştı. ASELSAN hisselerinde son 4 yıldaki yükseliş yüzde 2.962, son 3 yıldaki yükseliş yüzde 1.379, son 2 yıldaki yükseliş yüzde 424, son 1 yıldaki yükseliş yüzde 261, bu yılki yükseliş ise yüzde 204 oldu.

İHRACAT PATLAMASI

ASELSAN'ın yatırımcıların ilgisini çekmesinin nedenleri arasında şirketin teknolojiye dayalı üretim gücü, sürdürülebilir Ar-Ge yaklaşımı ve bölgesel caydırıcılığı artıran sistemleri geliştirme kapasitesi öne çıkıyor. Şirketin 2020 yılında 500 milyon dolar olan Ar-Ge harcaması 2024 yılında 1 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri 1.5 dolar, savunma sanayi sektörünün kilogram başına ihracat değeri 60 dolar iken ASELSAN'ın bazı ürünlerinde bu tutar 20 bin doları aşıyor. 2025 yılının ilk 6 ayında 1.3 milyar dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalandı.

SİPARİŞ REKORU KIRDI

ASELSAN'ın bakiye siparişleri ise 16 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı. ASELSAN, yakın dönemde Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma yatırımını açıklayarak savunma sanayisinde küresel bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım daha attı. 1.5 milyar dolar büyüklüğündeki Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımıyla ASELSAN, yeni yerleşkesinde ÇELİKKUBBE projesinin bileşenlerini üretecek.