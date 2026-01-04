ASELSAN borsada devleri geride bıraktı

Savunma ve havacılık şirketleri, ülkelerin savunma harcamalarını artırması, şirketlerin işbirliği ve projelerine devam etmesiyle borsalarda yatırımcısını sevindirirken, ASELSAN borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. ASELSAN, 2025'te hisse performansıyla yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı. Şirket geçen yılı 1 trilyon 56 milyar 552 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. ASELSAN, Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda.