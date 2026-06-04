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Giriş Tarihi: 4.06.2026 10:24

ASELSAN ile SSB arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandı.

AA
ASELSAN ile SSB arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşme
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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir." bilgisi verildi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ASELSAN #SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

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ASELSAN ile SSB arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşme
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