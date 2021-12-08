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Giriş Tarihi: 9.12.2021

ASELSAN spekülasyonu şirkete zarar verir

ASELSAN spekülasyonu şirkete zarar verir
SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın yabancı yatırımcıya satılacağı yönündeki iddialara sert çıktı. Bunun dezenformasyonun parçası olduğunu söyleyen Demir, "ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın çoğunluk hissesine sahip olduğu, yüzde 25'i halka açık bir şirket. Şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyonun gerçekten çok önemli ve ciddi sonuçları olur" dedi. 'Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması' öncesinde konuşan Demir, "Bu dezenformasyon meselesi, avunma sanayi konusu da lütfen siyasete alet edilmesin, kaç kere söyledik. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
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ASELSAN spekülasyonu şirkete zarar verir
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