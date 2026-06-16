ASELSAN ve SSB’den 780 milyon avroluk hava savunma anlaşması

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda geliştirilen ve hava savunma ile ilgili tüm unsurları kapsayan ÇELİKKUBBE, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisini oluşturan yerli ve milli 'sistemler sistemi' bir proje olarak öne çıkıyor.

Gök Vatan'ın karşı konulmaz yapısı olan çok katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE, tüm irtifa ve menzillerde, hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor.

Tüm katmanları tamamlanarak envantere kazandırılan ÇELİKKUBBE'nin en alçak irtifasında daha çok sürü dronlara ve kamikaze İHA'lara karşı maliyet etkin savunmayı amaçlayan Dronedef unsurları, KORKUT ve GÜRZ benzeri sistemler ve her irtifada radarlar bulunuyor. ÇELİKKUBBE'nin orta katmanında HİSAR, üst katmanında ise SİPER yer alıyor.

İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik çözümleri, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran ÇELİKKUBBE, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni durumunda bulunuyor.

ÇELİKKUBBE içerisindeki sistemlerin koordinasyon halinde çalışmasını yönetecek üst akıl çözümü HAKİM ile birlikte algılayıcı sistemler ve haberleşme çözümleri de ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Hava savunma kabiliyeti, ASELSAN'ın yarım asrı aşan tecrübesiyle geliştirdiği teknolojik birikimin bir araya getirilmesiyle kurgulanan oyun değiştirici bir yetkinlik olarak göze çarpıyor. Her geçen gün yeni kabiliyetler kazanan ÇELİKKUBBE, yeni bileşenlerle gücüne güç katıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör