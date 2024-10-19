ASELSAN yeni teknolojileri ile oyunu değiştirecek

ASELSAN, oyun değiştirici teknolojileri ve yeni ürünleriyle SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na en büyük stant alanıyla en geniş katılım gerçekleştirecek. 1.400'den fazla firmanın katılımıyla 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuarda ASELSAN, en büyük stant alanına ve en geniş ürün yelpazesine sahip firma olarak boy gösterecek. Alanında en iyi ürünleri üreterek ihracat odaklı büyümeye odaklanan ASELSAN, 100'ü aşkın oyun değiştirici ürün ve sistemini uluslararası delegasyonların beğenisine sunacak. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuarda milli üretim güçlerini göstereceklerini ve stratejik ortaklıklarını genişleterek işbirliği fırsatlarını değerlendireceklerini belirterek, "Zengin ürün portföyümüzle dünyanın dört bir yanındaki potansiyel iş ortaklarının yanı sıra küresel oyuncularla da görüşeceğiz. Hem mevcut işbirliklerini geliştirmeyi hem de yeni ortaklıkların kapısını aralamayı hedefliyoruz" dedi.Firma olarak sıfırdan ürettikleri ve küresel ölçekte ses getiren sistemlerle fuarda yer alacaklarını vurgulayan Akyol, şunları kaydetti: "ASELSAN için artık ihracat odaklı büyümeyi ajandamızın ilk sırasına aldık. İhracatla dünyaya açılma hedefimiz doğrultusunda ASELSAN'ın teknolojik kabiliyetlerinin geldiği noktayı SAHA EXPO'da savunma devlerine göstermenin gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük 42'nci savunma sanayi şirketi olarak çözümlerimizi başta Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika, Güney Asya olmak üzere farklı coğrafyalarda daha fazla ülkeye ulaştırmayı hedefliyoruz. AselsaneXt vizyonumuz doğrultusunda, ASELSAN'ı 2030'a kadar dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. SAHA EXPO'nun ASELSAN'ın global hedeflerini gerçekleştirmesi için önemli bir fırsat kapısı açacağına inanıyorum."