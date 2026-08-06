ASELSAN’a 6 ayda 5 milyar dolarlık yeni iş

ASELSAN'ın cirosu, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 88.5 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 6 aylık döneminde alınan yeni işler yüzde 72 artışla 4.9 milyar dolar oldu. ASELSAN'ın bakiye siparişleri ise yılın ilk yarısında yüzde 45 artarak 23.2 milyar dolara ulaştı. Şirket bu dönemde ölçek ve kapasite genişlemelerine yönelik yatırımlarını yüzde 195 artırarak 323 milyon dolara çıkardı.

Şirketin büyümesi, yüksek teknolojiye sahip ürün ve sistemlerin satışlarında kaydedilen güçlü taleple desteklendi. Yılın ilk altı ayında elde edilen hasılatta hava savunma, radar, elektronik harp, yapay zekâ destekli kent güvenliği, deniz sistemleri, elektro-optik ve güdümlü mühimmat sistemleri belirleyici rol oynadı.

KÂRLILIK YÜZDE 26

Şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 120 baz puan artarak yüzde 26.3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde FAVÖK tutarı da yüzde 31 artarak 23.2 milyar liraya ulaştı. Verimlilik artışı sağlayan uygulamaların kararlılıkla yürütülmesi, ürün portföyü içerisindeki kritik teknolojilere yönelik dönüşüm, şirketin büyümesine ve operasyonel marjlarının korunmasına önemli katkı sağladı. ASELSAN'ın kişi başı hasılatı dolar bazında yüzde 3 arttı.

AR-GE YÜZDE 41 ARTTI

ASELSAN'ın gerçekleştirdiği AR-GE harcamaları ilgili dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 804 milyon dolara yükseldi. Ayrıca kapasite artışlarına yönelik OĞULBEY Teknoloji Üssü ve mevcut yerleşkelerde devam eden yatırımların tutarı bu dönemde yüzde 195 arttı.

DOLAR BAZINDA YÜZDE 37 BÜYÜME

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Reel olarak yüzde 25 büyüyerek 88,5 milyar liraya ulaştırdık. Dolar bazında ise yüzde 37 gibi çok önemli bir büyümeye imza attık. 2025'te bakiye sipariş rakamlarında ilk defa 20 milyar dolar seviyesini aşmıştık. Gelecek yıldan itibaren artık 30 milyar dolar seviyelerini göreceğimize inanıyoruz" dedi.