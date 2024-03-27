Aselsan’dan 11 milyar dolarlık sipariş

Aselsan'ın 2023 yılı finansal sonuçları açıklandı. Yıllık cirosu 2022'ye göre yüzde 10 büyüyerek 73.6 milyar TL'ye ulaşan şirketin brüt kârı, yüzde 13 arttı. Net kârı 7.4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti. 2023'te bakiye siparişleri tarihi rekor seviye olan 11 milyar dolara ulaştı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Dört ülkeye ilk defa ihracat yaptık. 20'den fazla ürünü ilk defa ihraç ettik. Özellikle dünyanın diğer ucunda, Şili'de kazandığımız tank modernizasyon ihalesi ile bu alandaki yetkinliğimizi kanıtlamış olduk. 2023 yılında, 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalayarak, tarihi bir başarıya ulaştık" dedi. 2023'te dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 47'nci sıraya yükseldiklerini vurgulayan Akyol, "Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasındayız" dedi.Aylar önce güvenlik güçlerinin envanterine giren GÖZDE Güdüm Kiti ve şubat ayında seri üretimine başlanan ASELFLIR-500 Elektro- Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi kısa sürede ihracat başarısı yakaladı. Görüntü netliğiyle rakiplerini geride bırakan ASELFLIR-500, 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle ülke ekonomisine katkı sunacak.