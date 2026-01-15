ASELSAN’ın değeri 30 milyar doları geçti

TÜRK savunma sanayisinin gözbebeği olan ASELSAN, Borsa İstanbul'da tarih yazmaya devam ediyor. Geçen yıl borsada 1 trilyon lira piyasa değerine ulaşarak Türkiye'nin en değerli şirketi konumuna ulaşan ASELSAN, bu kez de piyasa değeri 30 milyar doların üzerine çıkarak BIST 100 tarihinde bu eşiği aşan ilk Türk şirketi oldu. Şirket, mevcut konumuyla Avrupa'nın en değerli ilk 10 savunma sanayi şirketi arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Hisseleri son 1 yılda yüzde 268, son 2 yılda yüzde 511, son 3 yılda yüzde 954, son 4 yılda yüzde 2.308, son 5 yılda yüzde 3.055 yükselen şirketin değer i 30.7 milyar dolara ulaştı. ASELSAN'ın bu başarısında, uluslararası pazarlardaki etkinliği ve oyun değiştirici yüksek teknolojili ürünlere yaptığı yatırım kritik rol oynuyor. Gelecek vizyonunu oluşturan üç hedeften biri olan ihracat odaklı büyümeyi en önemli önceliği haline getiren ASELSAN, son olarak NATO üyesi bir ülke ile imzaladığı 410 milyon dolar tutarındaki sözleşme ile küresel arenadaki ağırlığını pekiştirdi. ASELSAN, ileri teknoloji çözümleriyle yatırımcıların odağı haline gelirken, teknoloji dönüşümünün ülkemizdeki en güçlü temsilcisi oldu.