ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı

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ASELSAN SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi'ne güncel tehditlere karşı etkinlik sağlaması için SMASH 300'ü çıkardı. SMASH 300, yapay zeka desteği ve ATOM Akıllı Mühimmat Entegrasyonu ile su üstü tehditlerinin yanında mini ve mikro İHA'lara karşı etkin çözüm sunacak. ASELSAN, 2006 yılında kullanıma sunulan SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi kapsamında bugüne kadar 4 farklı çözüm geliştirildi. 18 farklı ülkeye 560'tan fazla teslimat yapan ASELSAN, bu alanda global pazarda yüzde 10'luk paya ulaştı.