ASELSAN’ın ilk 6 aylık cirosu 88,5 milyar lira oldu

Yılın ilk 6 aylık döneminde alınan yeni işler yüzde 72 artışla 4,9 milyar dolar oldu. Sürdürülebilir büyüme stratejisinin çıktılarını günden güne geliştiren ASELSAN'ın bakiye siparişleri yılın ilk yarısında yüzde 45 artarak 23,2 milyar dolara ulaştı. Şirket bu dönemde ölçek ve kapasite genişlemelerine yönelik yatırımlarını yüzde 195 artırarak 323 milyon dolara çıkardı.

Üretime ve AR-GE'ye yönelik güçlü yatırımlar, ASELSAN'ın sektördeki önemli konumunu destekleyen stratejik adımlar olarak öne çıktı. ASELSAN'ı geleceğe hazırlayan yatırımların kuvvetli şekilde gerçekleştiği bu dönemde Net Borç/FAVÖK oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,57'den 0,55'e geriledi.

ASELSAN, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024'te uygulamaya başladığı aselsaneXt Programı'nın olumlu çıktılarını elde etmeye 2026'nın ilk yarısında da devam etti.

ASELSAN'ın 2026'nın ilk yarısında cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 büyüyerek 88,5 milyar liraya ulaştı. Bu büyüme, yüksek teknolojiye sahip ürün ve sistemlerin satışlarında kaydedilen güçlü taleple desteklendi. Yılın ilk altı ayında elde edilen hasılatta hava savunma, radar, elektronik harp, yapay zeka destekli kent güvenliği, deniz sistemleri, elektro-optik ve güdümlü mühimmat sistemleri belirleyici rol oynadı.

Güçlü büyümeyle birlikte operasyonel verimlilik ve yüksek teknolojiye odaklanma stratejilerini kurumsal dönüşüm faaliyetlerinin merkezinde tutan ASELSAN'ın ilgili dönemdeki FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 120 baz puan artarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin, aynı dönemde FAVÖK tutarı da yüzde 31 artarak 23,2 milyar liraya ulaştı. Verimlilik artışı sağlayan uygulamaların kararlılıkla yürütülmesi, ürün portföyü içerisindeki kritik teknolojilere yönelik dönüşüm, şirketin büyümesine ve operasyonel marjlarının korunmasına önemli katkı sağladı. ASELSAN'ın kişi başı hasılatı dolar bazında yüzde 3 arttı.