ASELSAN’ın teknoloji yatırımlarıyla Anadolu kalkınıyor

ASKERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN YENİ ADRESİ MALATYA

Bir süredir askeri güç elektroniği alanında artan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Malatya'da faaliyet gösteren ASELSAN, bu faaliyetleri daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütmek amacıyla tümüyle kendisine ait ASELSAN Malatya Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu. Bu şirket, elektronik bileşenlerin hassas üretimi, tasarımı, bakım ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere askeri güç elektroniği alanında faaliyetleri yürütecek. Şirket, ayrıca Türk ordusunun envanterinde bulunan ASELSAN ürünlerinin bakım onarım süreçlerinin daha hızlı yönetilmesini de sağlayacak.