ASELSAN’ın yeşil dönüşü tescillendi

ASELSAN
, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi" almaya hak kazandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre ASELSAN, enerji verimliliğinden karbon emisyonlarının azaltılmasına uzanan kapsamlı dönüşüm programıyla savunma sanayisinde sürdürülebilir üretimin öncüsü olmaya devam ediyor. Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi" aldı. Bu belge, şirketin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının ulusal düzeyde tescillenmesini sağladı.