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Giriş Tarihi: 29.07.2026

ASELSAN’ın yeşil dönüşü tescillendi

ASELSAN’ın yeşil dönüşü tescillendi
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ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi" almaya hak kazandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre ASELSAN, enerji verimliliğinden karbon emisyonlarının azaltılmasına uzanan kapsamlı dönüşüm programıyla savunma sanayisinde sürdürülebilir üretimin öncüsü olmaya devam ediyor. Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında "Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi" aldı. Bu belge, şirketin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının ulusal düzeyde tescillenmesini sağladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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ASELSAN’ın yeşil dönüşü tescillendi
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