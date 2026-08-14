Asgari sermaye şartı belirlendi: Ticaret Bakanlığı’ndan lisanslı depolarda yeni düzenleme

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumların depolandığı lisanslı depolarda kapasite ve sermaye şartları yeniden düzenlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan değişiklik tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

LİSANSLI DEPOLARDA 35 BİN TONLUK KAPASİTE ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre, hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar için kullanılan lisanslı depo işletmelerinin merkez ve şubelerinde bulunan depoların her birinin kapasitesi 35 bin tondan az olmayacak.

İşletmelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye tutarları da kapasiteye göre belirlendi.

Buna göre 35 bin tona kadar kapasitesi bulunan işletmelerde 20 milyon lira, 35 bin 1 ton ile 70 bin ton arasında kapasiteye sahip işletmelerde 30 milyon lira, 70 bin 1 ton ile 110 bin ton arasında kapasiteye sahip işletmelerde ise 40 milyon lira asgari ödenmiş sermaye bulunacak.

110 bin tonu aşan her 30 bin ton için ise 5 milyon lira ilave asgari ödenmiş sermaye şartı getirildi.

Asgari sermaye tutarının altında kalan işletmeler, sermayelerini 31 Aralık 2028'e kadar yükseltecek.

MEVCUT İŞLETMELERE 2028'E KADAR SÜRE

Tebliğden önce Bakanlıktan belirli bir kapasite için kuruluş, şube açılış veya kapasite artış izni alan işletmelere de 31 Aralık 2028'e kadar süre tanındı.

Düzenlemeden önce Bakanlıktan lisans alarak faaliyet gösteren işletmelerin kapasite artışı talep etmesi halinde ise 11 Mart 2026 tarihli "Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri kapsamında izin alınacak.

TESİS SAHASINA EN AZ 10 SİLO ŞARTI

Bakanlığın "Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kuruluş izni başvurularında ticari ve mali itibar ile güvenilirlik esasları dikkate alınacak. Olumlu görülmeyen başvurular reddedilecek.

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu'na işletmeler tarafından yapılan ödemeler, kuruluş izni kapasitesini aşan işletmelerin izin başvurularının ve sıralamasının değerlendirilmesinde öncelik sağlamayacak.

Çeltik hariç hububat ürün grubunda faaliyet gösterecek işletmeler depolarını yatay şekilde inşa edemeyecek. Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar için faaliyet gösterecek işletmelerin tesis sahasında 10'dan az silo bulunmayacak.

KAPASİTE ARTIRİM İÇİN 3 AYLIK BAŞVURU SÜRESİ

İşletmeler, depo kapasitelerini 35 bin tona yükseltmek amacıyla düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurabilecek.

İşletmelerin, kapasite artırım izninden itibaren 2 yıl içinde faaliyet izni alması gerekecek.

Kuruluş izni kapasitesinin üzerinde depo ve tesisi bulunan ve lisans almış işletmelere ise aşılan kapasitenin üzerinde olmamak kaydıyla bir defaya mahsus 10 bin tona kadar kapasite artış izni verilebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör