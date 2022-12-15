ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Tüm veriler o rakamı işaret etti! TÜRK-İŞ ve TİSK’ten peş peşe mesajlar!

Son dakika haberi...2022 yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var. Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2. toplantı öncesi yaptığı açıklamada 'Uzlaşma'ya dikkat çekti.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SONA ERDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 2. toplantısı bitti. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişi komisyonu oluşturuyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.
Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
TOPLANTI SONRASI TÜRK-İŞ VE TİSK'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı sonrası TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Nihai rakamı belirlemek için yeniden toplanacağız. İşveren desteği için talebimizi yineledik" açıklamasında bulunurken, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise "Üçüncü toplantı için tarih belirlemedik. Herhangi bir rakam konuşulmadı. TÜİK'ten istediğimiz rakamların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi." ifadesini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret zammı yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği göze çarptı. Bu yıl da yine enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artış oranı belirlenecek.
TOPLANTI ÖNCESİ BAKAN BİLGİN'DEN DİKKAT ÇEKEN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir asgari ücret mesajı geldi. İşte o açıklamalar:
"ASGARİ ÜCRET FEVKALADE ÖNEMLİ BİR KURUMDUR"
Büyümenin meydana getirdiği sorunların en önemlilerinden biri büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkidir. Bunu düzenleyecek mekanizmalar vardır. Serbest toplu pazarlık sistemi, bir diğeri ikinci toplantısını yapacağımız asgari ücret kurumudur. Asgari ücret fevkalade önemli bir kurumdur. Asgari ücret temel ücret haline geldi gibi ezberlenmiş söylem var bu doğru değil: Asgari ücretlilerin toplam ücretlilerdeki oranı yüzde 38 civarındadır.
"ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE DİĞER ÜCRETLİLERDE RAHATLAYACAK"
Asgari ücret diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ardından yüzde 30 artışlar ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır.
"GENİŞ BİR UZLAŞMA İLE BELİRLERİZ"
Bu defa da aynı şekilde geniş bir uzlaşma ile bunu gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. Karşılaştığımız her sorunun çözülebileceğine ve Türkiye'nin bunu çözebilecek bir iradeye sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tür projelerin daha mikro ölçeksi sorunların bir araya getirilerek çözülmesine, kayıt dışı istihdama dönük katkıların önemini bu bağlamda değerlendirebiliriz."
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonun yıllık yüzde 68,06 oranında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Bu rakama göre yıllık net asgari ücret hesabı yapıldığında 7.148 TL rakamı ortaya çıkıyor.
REFAH ARTIŞI YAPILACAK
Asgari ücret 2023 enflasyonun üzerinde bir refah payı ile belirlenecek. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.
SON 5 YILIN ASGARİ ÜCRET RAKAMLARINA DİKKAT!
Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre ve son 5 yılı kıstas alarak asgari ücret hesaplamaları yaptık. Son 5 yıl da da asgari ücret çeşitli oranlarda her zaman enflasyonun üzerinde gerçekleşti.
Asgari ücret hesaplamaları yıllık enflasyon beklentilerine göre yapıldığı için Temmuz zammı öncesi uygulanan brüt 5.004 TL ve net asgari ücret 4.253,40 TL'yi kıstas alarak hesaplamaları yapıldı:
Tabloda görüldüğü üzere; Asgari ücrete yapılan zam oranları ile son 5 yılın enflasyon oranlarını beraber değerlendirdik. Buna göre asgari ücret her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Tabloda kırmızı ile görülen oranlar asgari ücretin oransal olarak enflasyonun yüzde kaç üzerinde olduğunu yansıtıyor. Bunun ortalaması da yüzde 32,31 oldu. Yani son 5 yılda asgari ücret ortalama olarak 32,31 enflasyonun üzerinde oldu.
TÜM VERİLER O RAKAMI İŞARET ETTİ
Bu ortalama ve Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 2023 asgari ücret tahmini yapacak olursak;
Asgari ücret Ocak zammı: %46,96
Net asgari ücret beklentisi: 8.083,50 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMLAR
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı olarak hesaplanan 7.785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, yıllık yüzde 130'a ulaşan gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparken, TÜRK-İŞ üyesi sendika başkanları ise 8.250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade etti.
BAKANLIK ANKETİ SONUCU: 7.845 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7.845 lira oldu'' denildi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 8.000-8.250 TL BANDI ÖNE ÇIKIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de kamuoyunda ortalama beklentinin 8 bin üzerinde olduğunu ifade etti.
Tüm matematiksel veriler ve beklentiler değerlendirildiğinde 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için 8.000-8.250 TL bandı öne çıkıyor.
2022 ASGARİ ÜCRET İÇİN DEVRİM YILI OLDU
2022 yılında asgari ücret tarafında birçok yenilik yaşandı. Öncelikle asgari ücrete enflasyonun çok üzerinde artış yapılmış ve bu oran yüzde 50,5 ile yarım asgarın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti. Ardından asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Sadece asgari ücret değil tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi kaldırıldı.
Küresel enflasyonun hız kazanması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve hükümetin çağrısıyla Asgari Ücret tespit Komisyonu sürpriz bir şekilde yeniden toplandı ve yıl ortasında asgari ücret artışı yapıldı. Yaklaşık yüzde 30'luk zamla asgari ücrete 2022 yılında yüzde kümülatif olarak 94'ün üzerinde bir zam yapıldı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BÜTÜN MAAŞLAR ARTACAK
Asgari ücret zammı tüm çalışanların ücretleri etkileyen bir özellik taşıyor. Çünkü işyerlerinde en düşük maaşın artıyor olması daha yüksek olan maaşları da yukarı çekiyor. Tüm şirketler asgari ücret artış oranını da baz alarak çalışanlarına zam yapıyor.
SON SÖZÜ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SÖYLECEK
Asgari Tespit Komisyonu'nun 3 toplantının ardından bir uzlaşmaya varması ve bu rakamın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3. toplantı sonrası veya 26 Aralık 2022'de yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın asgari ücret rakamını duyurması bekleniyor.