ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Tüm veriler o rakamı işaret etti! TÜRK-İŞ ve TİSK’ten peş peşe mesajlar!

TOPLANTI SONRASI TÜRK-İŞ VE TİSK'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı sonrası TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Nihai rakamı belirlemek için yeniden toplanacağız. İşveren desteği için talebimizi yineledik" açıklamasında bulunurken, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise "Üçüncü toplantı için tarih belirlemedik. Herhangi bir rakam konuşulmadı. TÜİK'ten istediğimiz rakamların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi." ifadesini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret zammı yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği göze çarptı. Bu yıl da yine enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artış oranı belirlenecek.