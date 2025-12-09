ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! %20,%25%40: İşte yeni zam formülü

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU DEĞİŞİYOR?

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ komisyonun yapısında bazı değişiklikler talep etti. Yasaya göre Komisyonda işçi, işveren ve hükümeti temsil edenlerle beraber 15 kişi bulunuyor. Buna karşılık olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda hükümet temsilcilerinin sayısının düşürülmesi yönündeki çalışmayı gündeme aldı. Bakanlık tarafında teklif edilen yeni düzenlemede işçi ve işveren tarafı komisyonda eskiden olduğu gibi 5'er kişi olarak temsil edilecek. Hükümet kanadından katılan üye sayısı sadece 1'e düşürülecek.