Asgari ücret için 5’li senaryo! 2026 asgari ücret zammı ile milyonların geliri değişiyor

Asgari ücrete bağlı olarak yükselecek gelirlerden bazıları şöyle olacak:

*Asgari ücret zammıyla tüm çalışanların geliri artacak. İşverenler, sadece asgari ücretlilerin değil, daha fazla maaş alan personeline de zam yapacak. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek. Asgari ücretin direkt olarak gelirini artıracağı 8 milyona yakın işçi bulunuyor.

* Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükselecek. Asgari ücretten vergi kaldırıldı, aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da vergi dışı bırakıldı.

* İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak. İşsizlik maaşının en düşük rakamı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar hesaplanıyor. En yüksek işsizlik maaşı da brüt asgari ücretin yüzde 80'i oluyor.