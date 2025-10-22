Asgari ücret için ilk adım atıldı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için dün bir araya geldi. Toplantıda taraflar komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Kurul, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ayrıca HAK-İŞ ve DİSK temsilcileri katıldı.

TEMSİL KONUŞULDU

Edinilen bilgiye göre görüşmede, aralık ayında başlayacak yeni dönem asgari ücret pazarlıkları öncesi komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda hükümet ve işverenin 10 üyesi bulunmasına işçi tarafı itiraz ediyor. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

4 SENARYO MASADA

Belirlenecek asgari ücret yalnızca çalışanları değil, işverenleri, kamu sözleşmelerini ve sosyal destek mekanizmalarını da yakından ilgilendiriyor. Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Ekonomistlerin ve uzmanların ortak görüşü, 2026 yılı zammının yüzde 28 ila 35 aralığında olacağı yönünde. Eğer asgari ücrete yüzde 28 oranında zam yapılırsa, çalışanların eline geçen net maaş 22.104 TL'den 28.294 TL'ye yükselecek. Zam oranı yüzde 35 olursa, net asgari ücret 29.841 TL, brüt tutar 35.107 TL olacak. Yüzde 40'lık bir artış durumunda ise çalışanların eline 30.946 TL geçecek.