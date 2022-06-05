Son dakika haberi...Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını hızlandırdı. Bu yıl emekli ve memur zammı ile beraber Temmuz 2022'de de asgari ücrete ek zam yapılması gündeme geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında toplanarak işçi ve işverenler için belirleyici olacak asgari ücret için çalışma yapıyor. Asgari ücret tespit edilirken önemli etmenlerden birisi de enflasyon oranı olarak dikkat çekiyor. 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken en çok arananlar arasında yer alıyor. Ancak asgari ücrete ek zam için yasal düzenleme gerekiyor.

Öte yandan asgari ücret 2022 Temmuz zammı için Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası YENİ HESAP belirdi. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen enflasyon hesabı...