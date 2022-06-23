AK PARTİ'DEN EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! "YÜZDE 40'LARA VARAN DOKUNUŞ"

Son dakika asgari ücret zam açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından duyuruldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, milyonların merakla beklediği emekli Temmuz zamları ve asgari ücret zammı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Maaş ve ücretlerde iyileştirmelerin yapılacağını aktaran Kurtulmuş, yüzde 40'lara varan oranda bir zam gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRETTE BAKANLIĞIMIZIN ÖNÜNDE FARKLI SEÇENEKLER VAR"

Asgari ücretle ilgili olarak Bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birisine karar verilir. Orada vatandaşımızda yanlış algı oluşturmayalım. Söylediğimiz memur işçi emeklileriyle ilgili bir düzenleme.

Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette ikinci zam başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle: