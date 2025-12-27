Asgari ücret zammı fırsatçılığına 81 ilde eş zamanlı darbe!

"FAHİŞ FİYATLARA KARŞI KARARLIYIZ"

Yeni yıla sayılı günler kaldığını da ve yeni yıl alışverişlerine yönelik de denetimlerde bulunduklarını kaydeden Tan, "Ayrıca yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun bir şekilde denetim yapıyoruz. Gazlı içecekler, atıştırmalıklar ve meyvelerde 81 ilde denetimlerimiz devam ediyor. Şu anda da Ankara'nın 6 noktasında eş zamanlı olarak denetimdeyiz. Yine söylediğim gibi Bakanlığımız talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyata mahal vermemesi noktasında kararlı bir şekilde denetimlerimize devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.