Asgari ücretli bayramda 5.505 TL mesai alacak

Kurban Bayramı'na günler kala 17 milyon emeklinin gözü bayram öncesi ödenecek ikramiyelere ve emekli aylıklarına çevrildi. Milyonlarca çalışan ise 4.5 günlük bayram tatilinde çalışması halinde alacağı mesai ücretinin ne kadar olacağını hesaplıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ve emekli aylıkları ne zaman ödenecek? Özel sektör çalışanları Kurban Bayramı'nda çalışmaları halinde ne kadar mesai ücreti alacak? Mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Tüm detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ekstra ücrete bayram mesaisi denir. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünür ve günlük brüt ücret hesaplanır. Günlük brüt ücret 2 ile çarpılır ve bayram mesai ücreti ortaya çıkar.

Asgari ücretlinin mesai ücreti ne kadar olacak?

2026 yılında brüt asgari ücreti tutarı 33.030 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanır. Bayram mesaisi ücreti, normal mesai ücretinin iki katı olarak ödendiği için önümüzdeki bayramda bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyesine, 1.101 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılır. Kurban Bayramı arife günü dahil edildiğinde 4.5 gün resmi tatil söz konusu. Kurban Bayramı boyunca çalışması durumunda personele tam maaşının yanı sıra 5 bin 505 TL ek ödeme yapılacak.

Hafta sonuna denk gelmesi mesai ücreti nasıl etkileyecek?

Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, hafta sonuna denk gelmesi halinde bayram mesaisi yüzde 50 daha fazla 2.5 kat yevmiye olarak ödenir. Bu Kurban Bayramı'nda sadece son gün cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi için ek ödemesini haftasonuna denk geldiği için yüzde 50 zamlı olarak 1.651 TL alacak.

Bayramda bir saat çalışan günlük ücret alır mı?

İşveren bir çalışanını bayramda bir saat dahi çalıştırırsa, tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret alır.

Bayram mesai ücreti yerine izin kullandırılabilir mi?

İşçi isterse bayram mesai ücretini alır isterse sonradan izin kullanabilir. Bu tamamen işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Bu durumda bayram mesaisi ödenmez, çalışan tam maaşını alır.

Bayram tatili izinle uzatılabilir mi? Ücret değişir mi?

Özel sektör çalışanları hafta içine denk gelen bayram tatilini izin alarak kamuda olduğu gibi 9 güne çıkarabilir. Şirketler ya idari izin ya da yıllık izin kullandırabilir. Verilen idari izinler yıllık izin haklarında düşülemiyor ve maaştan da kesinti yapılamıyor. İdari izin kullanamayan çalışanlar 1,5 günlük yıllık iznini alarak da 9 günlük bayram tatili yapabilir. Her iki durumda da çalışanlar maaşını tam alır.



BAYRAM İKRAMİYELERİ VE AYLIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları normal şartlarda her ayın 17'si ila 28'i arasında, memur emeklilerinin aylıkları da her ayın 1'de hesaplara yatırılıyor. Kurban Bayramı bu yıl emekli aylıklarının yatırılacağı günlere denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram öncesinde ödeme yapılacağına ilişkin müjdesinin ardından, ikramiye ve aylıkların 17-25 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için kesin ödeme günleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bu hafta içinde ilan edilecek. Bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak ödenecek. Dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerine ise hisse oranlarına göre ödeme yapılacak. Yüzde 75 hak sahibi 3 bin TL, yüzde 50 hak sahibi 2 bin TL ve yüzde 25 hak sahibi de 1.000 TL ikramiye alacak.