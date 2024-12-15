SON DAKİKA | Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Hükümetin zam parolası belli oldu: İşte asgari ücrette üzerinde durulan rakam





YÜZDE 35 ZAM AĞIR BASIYOR



Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Zam konusunda kulislerde 22 bin TL ile 24 bin TL arasında rakamlar konuşulurken, yüzde 35 (22 bin 952) senaryosu ağır basıyor. Konuşulan diğer zam oranı ve maaş senaryoları özetle şöyle: