Askere dövizden yüksek getiri

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden OYAK, üyelerine yatırım araçlarından fazla getiri sağladı. Ankara'da gerçekleşen genel kurul sonrasında OYAK'ın üyelerine sağladığı nema oranı yüzde 77.1 olarak açıklandı. Bu oran, yüzde 74.8'le geçen yılın en fazla kazandıran yatırım aracı olan altının getirisini geçerken, BİST endeksinin yüzde 36.4'lük getirisini ikiye katladı. Dolar yüzde 57.4, euro yüzde 63.4 getiri sağlamıştı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığı, jeopolitik risklerin arttığı, küresel ölçekte ekonomilerin yavaşladığı zorlu bir yılda üye birikimlerini koruma hedefimize ulaştık. Son sekiz yılda inşa ettiğimiz dönüşüm ve yapılanma, sürdürülebilir nema stratejimizi güçlendirdi ve büyüme getirdi" dedi.Yüzde 77.1 nema oranı ile OYAK üyelerinin birikimlerinin reel bazda korunduğunu ve yüksek getiri sağlama hedefine ulaşıldığını vurgulayan Erdem, şöyle konuştu: "Bu sonuç; OYAK ve OYAK Grubu Şirketleri'nde yüksek aidiyet, tutku ve özveri ile görevlerini icra eden 38 bini aşkın çalışanımızın yanı sıra stratejik atılımlarımızın hayata geçmesinde rolü olan yönetim ekiplerimizin değerli katkıları ile elde edildi. 2023'ün istisnai piyasa koşullarında sağlanan bu oranın tüm üyelerimize hayırlı olmasını ve sürdürülebilir şekilde tekrarını dilerim. 2023 yılında üyelerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve sağlanan faydaları güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ederek hep daha fazlasını yapmayı hedefledik. Özetle; altı kıtada faaliyet gösteren, öz kaynağı 10 milyar doları aşan küresel bir grup olarak özgüvenle çalıştık. Çalışmamızın özünde 470 bini aşkın üyemize karşı duyduğumuz sorumluluk duygusu var."2023 yılı Faaliyet Raporu'na göre, OYAK'ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 77 artarak 847 milyar TL'ye, konsolide net varlığı da yüzde 71 artışla 332.8 milyar TL'ye yükseldi. OYAK'ın 2023 faaliyet döneminde hasılatı ise yüzde 38 oranında artarak 457.8 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde 4.6 milyar dolar ihracat yapan OYAK Grubu Şirketleri, 2023'te 85.6 milyar TL vergi ödeyerek Türkiye'de toplanan tüm vergilerin yüzde 1,90'ı, kurumlar vergisinin ise yüzde 0.99'unu karşıladı.OYAK ve Renault ortaklığının otomotiv sanayinin iddialı ve lider katılımcılarından birine dönüştüğünü belirten Erdem, "Bu ortaklığın Bursa fabrikasında 2027 yılına kadar dört yeni modelinin üretimi planlandı. Bu yatırım yabancı ortağımızın OYAK'a ve ülkemize duyduğu uzun vadeli güveni işaret ediyor" dedi. Erdemir ve İsdemir'in 'daha iyi bir gelecek için, hedefimiz yeşil dönüşüm' diyerek sektöre yön veren yol haritasını açıkladığına dikkat çeken Erdem, "Öngörülen kısa dönemli hedefimiz üretilen ham çelik başına karbon emisyonunun en az yüzde 25 oranında düşürülmesidir. Bu doğrultuda Erdemir ve İsdemir'de 3.2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımının 2030 yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu. OYAK maden ve metalürji şirketlerinden Ermaden'in Bingöl-Avnik bölgesindeki demir madeni sahasında 550 milyon dolar yatırımla kuracağı peletleme tesisi, Miilux OY'nin denizaltı çeliği üretimine başlaması gibi yatırım hamleleri ile bu sektörlerde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.