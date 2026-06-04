Askerlik muafiyeti ve istihdam artışında değişiklik yolda! TSK ile ilgili kanun teklifi TBMM’ye geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.
TSK'YA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİNDE SONA GELİNDİ
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, TSK'ya ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.
ASKERLİK MUAFİYETİ DÜZENLEMESİ UZMAN ERBAŞLIĞA BAŞVURU YOLUNU AÇIYOR
İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifine göre, "Askeralma Kanunu'nun 'Askerlik Muafiyeti' başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulanlar, uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek."
DENİZALTI PERSONELİNE KONAKLAMA GİDERİ ÖDEMESİ
Daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödeneceği belirtildi.
EĞİTİM PERSONELİNE EK DERS ÜCRETİ UZATILIYOR
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vereceklere ek ders ücreti uygulamasının 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacağı bildirildi.
ASKERİ ALAN TANIMI GENİŞLETİLİYOR
Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin "askeri mahal" kapsamına dahil edileceği ifade edildi.
AYM KARARLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLEME
Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidileceği aktarıldı.