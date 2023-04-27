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Giriş Tarihi: 27.4.2023 09:55 Son Güncelleme: 27.4.2023 10:06

ASKON'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek

ASKON'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek açıklaması geldi. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a ve Cumhur İttifakı Listelerine hayırlı zaferler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ASKON’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını bildirdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA BÜYÜK TÜRKİYE MİMARININ YANINDAYIZ"

Orhan Aydın, "Anadolu Aslanları (ASKON) olarak yerli ve milli her meselenin destekçisi olduğumuz gibi bugünde Türkiye Yüzyılı'nda Büyük Türkiye Mimarının yanındayız." açıklamasında bulundu.

"14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı Listelerine hayırlı zaferler diliyoruz." ifadelerini kullanan Aydın, desteğini belirtti.

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ASKON'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek
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