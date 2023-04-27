ASKON’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA BÜYÜK TÜRKİYE MİMARININ YANINDAYIZ"

Orhan Aydın, "Anadolu Aslanları (ASKON) olarak yerli ve milli her meselenin destekçisi olduğumuz gibi bugünde Türkiye Yüzyılı'nda Büyük Türkiye Mimarının yanındayız." açıklamasında bulundu.

"14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı Listelerine hayırlı zaferler diliyoruz." ifadelerini kullanan Aydın, desteğini belirtti.