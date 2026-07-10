ASO Başkanı Ardıç NATO Zirvesi’ni değerlendirdi: Türkiye’nin güven veren rolü bir kez daha teyit edildi

Zirvenin savunma sanayiinde yeni iş birlikleri ve teknoloji ortaklıklarına zemin hazırlayacağını vurgulayan Ardıç, organizasyonun Türkiye'nin küresel ölçekte üstlendiği "güven veren ve yapıcı rolü" bir kez daha teyit ettiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen zirvede emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ardıç, "NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yapan başkentimiz Ankara, bir kez daha diplomasinin, güvenliğin ve stratejik iş birliklerinin merkezinde yer alarak ülkemizin uluslararası alandaki güçlü konumunu tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

"SAVUNMA SANAYİİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜMÜZ ULUSLARARASI PLATFORMDA BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ"

Zirvede savunma sanayiinde iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajların öne çıktığını vurgulayan Ardıç, "Zirvede öne çıkan en önemli başlıklardan biri olan savunma sanayiinde iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılık, ülkemizin son yıllarda bu alanda ortaya koyduğu büyük dönüşümün ve ulaştığı yüksek teknolojik yetkinliğin önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın savunma sanayiinin merkezi olduğunu belirten Ardıç, "Savunma sanayiinin kalbi, sanayi ve teknolojinin başkenti Ankara; güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle ülkemizin stratejik gücüne yön vermeyi sürdürmektedir." diye konuştu.

"YENİ TEKNOLOJİ ORTAKLIKLARINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

Zirvenin savunma sanayiine yeni fırsatlar sunacağını dile getiren Ardıç, "Zirvenin, savunma sanayiimizde uluslararası iş birliklerinin gelişmesine, yeni teknoloji ortaklıklarının güçlenmesine ve yüksek katma değerli üretim kapasitemizin daha da ileri taşınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN YAPICI VE GÜVEN VEREN ROLÜ BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLDİ"

NATO Zirvesi'nin yalnızca küresel güvenlik açısından değil, Ankara'nın uluslararası konumu bakımından da önemli sonuçlar doğurduğunu belirten Ardıç, "NATO Zirvesi, yalnızca küresel güvenliğe ilişkin kritik kararların alındığı bir platform değil; aynı zamanda Ankara'nın uluslararası diplomasiye, yüksek teknolojiye ve savunma sanayiine yön veren küresel bir başkent olarak konumunu daha da güçlendirmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diplomatik ağırlığının her geçen gün arttığını vurgulayan Ardıç, "Türkiye'nin uluslararası etkinliğinin ve diplomatik ağırlığının her geçen gün arttığını gösteren bu önemli organizasyon, ülkemizin küresel ölçekte üstlendiği yapıcı ve güven veren rolü de bir kez daha teyit etmiştir." dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

ASO olarak savunma sanayiindeki firmaların uluslararası pazarlardaki gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Ardıç, "Ankara Sanayi Odası olarak, savunma sanayiinde faaliyet gösteren üyelerimizin küresel rekabet gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını desteklemek amacıyla; kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz ve üretim ekosistemimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve organizasyonda görev alan tüm kurumlara teşekkür eden Ardıç, "Dünyanın gözünü Ankara'ya çeviren bu tarihi zirvenin gerçekleştirilmesindeki vizyoner liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; organizasyonda görev alan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, güvenlik güçlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör