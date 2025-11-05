ASO Meslek Odaları ortak toplantısı yapıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri toplantısı Antalya'da yapıldı. ASO Başkanı Ardıç, açılışta yaptığı konuşmada ihracatçı firmalara verilen yüzde 3 oranındaki Döviz Dönüşüm Desteğine dikkat çekerek, "Geçen hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile oran artırılmasa da en azından döviz dönüşüm desteği 6 ay daha uzatıldı. Talebimize kayıtsız kalmayan ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi.Ardıç, ticarette tarife savaşları, dünya ekonomisinde yaşanan belirsizlik ve öngörülemezliğe dikkat çekerek, "IMF'nin verilerine göre, küresel belirsizlik tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ekonomik aktiviteye yönelik beklentiler hâlâ pozitif seyretse de güven endekslerinde sert bir bozulma dikkat çekiyor. Bu tablo, modern ekonomilerin derin çelişkisini gözler önüne seriyor. Büyüme devam ediyor, ancak güven eriyor. Belirsizlik yeni normalimiz oldu. Önümüzdeki dönemde rekabet sadece tarifelerle değil; yeni teknolojiler, dijitalleşme, sürdürülebilirlik standartları ve tedarik zinciri teşvikleri üzerinden sürecek" dedi.Ardıç, faizlerin yüksekliğinden yakındı ve bunun Türk sanayine etkilerine dikkat çekti. Ardıç, Türkiye'nin atması gereken adımları şöyle sıraladı.-Dezenflasyon politikası yapısal reformlarla desteklenmeli.-Üretim ekonomisine dönmeliyiz.-Sürdürülebilir fiyat istikrarı ancak talep ve arzı eş zamanlı güçlendirecek bütüncül politikalarla mümkündür.-Güçlü kurumlar, rekabetçi piyasalar, nitelikli eğitim sistemi, yetkin insan kaynağı ve verimli Ar-Ge politikaları; sadece bir ekonomik reçete değil, sürdürülebilir kalkınmanın da temel formülüdür.-Verimliliği artırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak ve küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmak için dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına hız vermek zorundayız.-Sanayi-üniversite işbirliğini mutlaka sağlamalıyız.