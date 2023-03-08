ASO’dan Kadınların Ekonomik Yaşama Katılımı için uluslararası imza





KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ (WEPS) NEDİR?

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumların gelişmesindeki en önemli etken olduğu görüşü artık uluslararası kuruluşlardan hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her düzeyde kabul görmektedir. Bunun yanında sivil toplum, siyaset ve akademi ile birlikte özel sektör de toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışma yaşamının her alanına yaygınlaştırmak üzere çeşitli sorumluluklar üstlenmektedir.

Şirketlerin bu sorumlulukları yerine getirmeye başladığının en önemli göstergelerinden biri de "Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)"ni imzalayarak bu çerçevede çalışmalar yürütüyor olmalarıdır. WEPs 2030 gündemi ve de BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın toplumsal cinsiyet boyutuna yönelik kurumsal faaliyetler için öncü bir araçtır. WEPs ailesine katılarak CEO'lar toplumsal cinsiyet eşitliğine şirketin en üst seviyesinden taahhüt verirler ve de kadınları güçlendirecek iş dünyası uygulamalarını hayata geçirirler.

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPs, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile BM temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı bir grubun bir yıllık çalışma ve müzakereleri sonunda geliştirilmiş ve 8 Mart 2010, Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyuna tanıtılmıştır. Bu tarihten itibaren her yıl, iş dünyası liderleri, kadın girişimciler, sivil toplum dünyası, BM kuruluşları ve hükümetler 'WEPs Yıllık Konferansı'nda bir araya gelerek WEPs'i tartışmaya, geliştirmeye devam etmekte.

7 temel prensipten oluşan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedeflemekte.



7 temel prensip şunlardan oluşmakta:

1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması

2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi

3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması

4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi

5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması

6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi

7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması.

WEPs'e imza atan şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu ele alırken, içinde bulundukları sektör, kurum kültürleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut durumları ve etki alanları gibi pek çok farklı değişkeni hesaba katıp, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda girişimlerde bulunması, adımlar atması beklenmekte.

