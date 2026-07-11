ASPİLSAN’dan enerji hamlesi: Güneş enerjili powerbank

Türkiye'nin enerji teknolojilerindeki öncü şirketlerinden ASPİLSAN Enerji, güneş paneli, el kranklı jeneratör ve kablosuz şarj özelliklerini bir araya getiren yeni nesil Solar Powerbank'ını kullanıcılarla buluşturdu. Yüksek kapasiteli taşınabilir şarj cihazı, yalnızca elektronik cihazları şarj etmekle kalmıyor, sahip olduğu entegre özelliklerle açık hava faaliyetleri ve acil durumlar için çok amaçlı bir enerji çözümü sunuyor. 20 bin mAh kapasitesi sayesinde akıllı telefon, tablet, kulaklık, kamera ve dron gibi birçok cihazı gün boyunca şarj edebilen ürün, USB ve Type-C giriş-çıkışlarının yanı sıra kablosuz şarj desteğiyle de kullanım kolaylığı sağlıyor. Ürünün en dikkat çeken yönlerinden biri ise elektriğe erişimin bulunmadığı ortamlarda da kullanılabilmesi. Entegre güneş paneli ve el kranklı jeneratörle kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında manuel olarak enerji üretebiliyor. Dahili LED fener ve elektrikli spiral çakmak gibi ek fonksiyonlar da özellikle kampçılar, doğa sporları ve afet hazırlığı yapanlar için önemli avantaj sunuyor. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Solar Powerbank ile elektriğe erişimin olmadığı koşullarda da kesintisiz enerji sunmayı hedefledik. Yerli mühendislik kabiliyetimizle güvenilir enerji sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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