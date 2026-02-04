Asrın felaketinin yaraları "asrın inşası" ile sarıldı! Deprem bölgesine 3 yılda 3,6 trilyon TL harcandı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremden 45 gün sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde bölge yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN 91,5 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPILDI

Başkanlık tarafından hazırlanan "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"nda depremlerin neden olduğu felaketin boyutlarına ve bölgedeki projelere yer verildi.

Rapora göre, Merkezi Yönetim Bütçesi kaynaklarından depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 3,6 trilyon lira (yaklaşık 91,5 milyar dolar) harcama yapıldı.