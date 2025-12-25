Asrın inşasında 455 bininci konutun anahtarını Başkan Erdoğan teslim edecek

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ 455 BİN 357 EV VE İŞ YERİ İLE TAMAMLANACAK

Törende Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1.620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1.333, Tunceli'de 201 olmak üzere toplam 105 bin 179 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek. Bu kuralarla birlikte asrın inşa seferberliği tamamlanacak ve bölgede inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.

HANGİ İLDE KAÇ EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ?

27 Aralık'ta düzenlenecek törenin ardından illere göre dağılım şöyle olacak:

Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas 164, Bingöl'de 89.