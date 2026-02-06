Asrın İnşası’nın kahramanları! Bakan Kurum, deprem bölgesinde görev yapan işçi ve mühendisleri paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis, işçi ile asrın inşa seferberliğini yürüttü. Bu dev ekip, saatte 23, günde 550 konut inşa ederek depremzede vatandaşları yuvalarına kavuşturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün inşa edildiği Kahramanmaraş'ta çalışan mimar, mühendis ve işçilerin görüntülerini paylaştı. Ustabaşı Hacı Deniz'in "Perdelerini gördükçe insanın içi sevinç doluyor" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Kimi projeyi çizdi, kimi temeli kazdı… Gecesini gündüzüne katıp, bir yuvayla bin umudu büyüten 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle, Asrın İnşası'nın emekçileriyle gurur duyuyoruz" mesajını verdi.

"'BURASI BENİM' DİYEBİLECEK BİR YER…"

İnşa sürecinde topograf olarak görev yapan 23 yaşındaki Vakkas Çeskir, mesleği ile gurur duyduğunu belirterek "Şehrime katkısı olması için bu işte çalışıyorum. Halkın gelip de evini teslim aldığındaki sevinci.. 'Burası benim' diyebilecek bir yer. Güzel oldu yani. İnsanlar yaşadıklarını bir an olsun unutuyor. Tekrardan bu şekilde olması, toparlanması gurur verici bir şey" dedi.

"BURADA BİR ÇÖP TOPLASAM BİLE BENİM İÇİN GÜZEL OLURDU"

Makine teknikeri olarak görev yapan Sinan Akkaya ise depremin ilk anından itibaren sahada olduğunu söyledi: Hiç iç açıcı değildi. Her yer birbirine girmişti. Binalar üst üste çökmüştü. Açıkçası 'Burası bitmez' dedim. 5 sene, belki 10 senede toparlanması çok uzun sürer diye düşündüm. Ama işe başladık. İş ilerledikçe hevesimiz daha da arttı. Her gün o binaları yapıp sahiplerine teslim etme hevesiyle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettik. İlerleyen süreçlerde 'evet oluyor, olacak, bitecek' dedik. İnsanlara sıcak bir yuva verebilmek, o düşünceyle, o hayalle motivasyonumuzu kaybetmeden sürekli çalışmaya devam ettik. İçimden atamadığım bir sevinç, bir heves vardı. Çünkü eski hali de güzeldi ama bu yeni hali daha da güzel oldu. İlk binamızı bitirdiğimizde ve ilk anahtarımızı verdiğimizde o ev sahibinin gözlerindeki sevinci hissettim. İnsan nereye giderse gitsin, nerede olursa olsun bir sıcak ev, sıcak yemek, bir sıcak çay arar. İnsanlara bu evleri yapıp verebilmek bizi çok gururlandırıyor, çok motive ediyor. Sadece makine teknikeri olarak değil, burada bir çöp toplasam bile benim için güzel olurdu.

"BURADAN HER GEÇTİĞİMİZDE GURURLA BAKACAĞIZ"

Ustabaşı Hacı Temiz ise duygularını şu şekilde anlattı: Depremin hemen ardından sahaya çıktık. Elimizden ne gelir diye bir gayret içerisinde yardım etme çabasına girdik. Buranın ilk temelinde ayaklarımız çamur içerisindeyken bu hale geldi. O günle bugün arasındaki farkı anlatmak mümkün değil. Devletimizin çok şükür gücünün yeteceğine inanıyorduk ve yapılacağından emindim ama o kadar kısa sürede toplayıp da bu şekilde olacağını tahmin etmiyordum. İnsanlarımız yerlerine geçtikçe, böyle pencerelerini açıp da perdelerini gördükçe insan daha bir gurur duyuyor, insanın içi sevinç doluyor. Buradan her geçtiğimizde gururla bakacağız.