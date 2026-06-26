Asya borsalarında teknoloji hisselerine satış dalgası: KOSPI ve Nikkei geriledi

Asya borsaları cuma günü teknoloji sektöründeki satışların etkisiyle güçlü kayıplar yaşadı. Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 5,7 gerileyerek 508 puanın üzerinde değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,9 düşüşle 2.800 puandan fazla geriledi. Apple'ın artan çip maliyetlerini karşılamak amacıyla ürün fiyatlarını yükseltmesi ve yapay zeka şirketlerinin değerlemelerine ilişkin soru işaretlerinin yeniden gündeme gelmesi, yatırımcıların teknoloji hisselerinde kar realizasyonuna yönelmesine neden oldu.
Micron Technology'nin beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarına rağmen Apple hisselerindeki yaklaşık yüzde 6'lık düşüş, ABD teknoloji endekslerini de baskıladı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,8, S&P 500 vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 ekside işlem gördü. Çeyrek sonu yaklaşırken yatırımcıların teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını azaltması, satış baskısını daha da artırdı. Bu süreçte MSCI Asya Japonya Hariç Endeksi de yaklaşık yüzde 2,8 gerileyerek haftanın en düşük seviyelerine indi.
ÇİP ÜRETİCİLERİ VE SOFTBANK SERT SATIŞLARLA KARŞILAŞTI
Hafta başında Micron'un güçlü bilançosunun desteklediği çip hisseleri, cuma günü yerini sert satışlara bıraktı. Apple'ın Mac ve iPad ürünlerinde fiyat artışına gitmesi, yapay zeka altyapı maliyetlerinin teknoloji sektöründeki talep üzerinde baskı oluşturabileceği endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Güney Kore'nin önde gelen yarı iletken üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri yüzde 6'nın üzerinde gerilerken, şirketlerin uzun vadeli kapasite yatırımlarını artıracağına yönelik haberler de önceki gün yaşanan yükselişin ardından kar satışlarını hızlandırdı.
Japonya'da ise SoftBank hisseleri, OpenAI'nin olası halka arzının 2027 yılına ertelenebileceğine yönelik haberlerin ardından yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Öte yandan Tokyo'da açıklanan haziran ayı enflasyon verileri fiyat baskılarının sürdüğünü gösterdi. Çekirdek enflasyondaki yükseliş, Japonya Merkez Bankası'nın ilave faiz artırımı yapabileceği beklentilerini canlı tuttu.
ÇİN PİYASALARINDA DA SATIŞLAR HAKİM OLDU
Asya genelindeki satış dalgası Çin piyasalarına da yansıdı. Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 2, CSI 300 Endeksi yüzde 2,6 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti. Avustralya borsası yatay bir görünüm sergilerken, Singapur ve Endonezya endeksleri de günü düşüşle geçirdi. Bölgede pozitif ayrışan tek piyasalardan biri ise yüzde 0,7 yükselen Tayland borsası oldu. Hindistan piyasaları ise Muharrem tatili nedeniyle kapalı kaldı.
GÖZLER ABD VERİLERİ VE FED MESAJLARINDA
Yatırımcılar, ABD'de açıklanan karışık PCE enflasyon verilerinin ardından Fed'in para politikası görünümünü değerlendirmeyi sürdürüyor. Qualcomm'un uzun vadeli yapay zeka gelir beklentilerine yönelik olumlu açıklamaları teknoloji sektörüne kısmi destek sağlasa da, yüksek volatilite piyasaların temkinli kalmasına neden oldu. Öte yandan Brent petrol fiyatının 75 doların altında işlem görmesi, Orta Doğu'daki arz risklerinin hafiflediğine işaret etti.
Haftanın son işlem gününde Asya piyasaları, teknoloji sektöründeki belirsizlikler ve küresel faiz beklentilerinin etkisiyle dalgalı bir görünüm sergilerken, yatırımcıların odağı önümüzdeki hafta açıklanacak ABD istihdam verileri ile Fed yetkililerinden gelecek mesajlara çevrildi.