Asya borsalarında teknoloji hisselerine satış dalgası: KOSPI ve Nikkei geriledi

Asya borsaları cuma günü teknoloji sektöründeki satışların etkisiyle güçlü kayıplar yaşadı. Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 5,7 gerileyerek 508 puanın üzerinde değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,9 düşüşle 2.800 puandan fazla geriledi. Apple'ın artan çip maliyetlerini karşılamak amacıyla ürün fiyatlarını yükseltmesi ve yapay zeka şirketlerinin değerlemelerine ilişkin soru işaretlerinin yeniden gündeme gelmesi, yatırımcıların teknoloji hisselerinde kar realizasyonuna yönelmesine neden oldu.

Micron Technology'nin beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarına rağmen Apple hisselerindeki yaklaşık yüzde 6'lık düşüş, ABD teknoloji endekslerini de baskıladı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,8, S&P 500 vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 ekside işlem gördü. Çeyrek sonu yaklaşırken yatırımcıların teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını azaltması, satış baskısını daha da artırdı. Bu süreçte MSCI Asya Japonya Hariç Endeksi de yaklaşık yüzde 2,8 gerileyerek haftanın en düşük seviyelerine indi.