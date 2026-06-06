Asya’nın kalbinde Türkiye sevgisi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Seul Uluslararası Turizm Fuarı (Seoul International Travel Fair), yalnızca turizm sektörünün buluşma noktası değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomik vizyonlarını sergilediği önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Asya'nın en büyük turizm organizasyonlarından biri kabul edilen fuar, bu yıl da dünyanın dört bir yanından destinasyonları, havayolu şirketlerini, tur operatörlerini ve yatırımcıları bir araya getirdi. Fuar alanında dikkat çeken en önemli gerçeklerden biri, Asya pazarının turizmdeki yükselişini sürdürmesi oldu. Özellikle Güney Koreli turistlerin yurtdışı seyahat harcamalarındaki artış, birçok ülkenin bu pazara daha fazla yatırım yapmasını sağlıyor. Japonya'dan Tayland'a, Vietnam'dan Malezya'ya kadar birçok ülke, Güney Koreli turistleri çekebilmek için büyük tanıtım bütçeleri ayırıyor. Türkiye açısından bakıldığında ise Güney Kore pazarı önemli bir noktada. İki ülke arasındaki tarihi dostluk, Kore Savaşı'ndan gelen güçlü bağlar ve son yıllarda artan kültürel etkileşimler turizm ilişkilerine de olumlu yansıyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Seul hattındaki güçlü operasyonu ve Türkiye'nin sunduğu zengin kültürel miras, Koreli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

LÜKS SEYAHAT DENEYİMİ

Fuar boyunca yapılan görüşmelerde Türkiye'nin özellikle İstanbul, Kapadokya, Pamukkale, Antalya ve Karadeniz destinasyonlarıyla öne çıktığı görülüyor. Koreli turistler yalnızca klasik kültür turlarına değil, gastronomi, sağlık turizmi ve lüks seyahat deneyimlerine de yoğun ilgi gösteriyor. Bu durum, Türkiye'nin kişi başı turizm gelirini artırma hedefi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

STRATEJİK KONUM

Seul'deki fuarda dikkat çeken bir diğer unsur ise dijitalleşmenin turizm sektöründeki etkisi oldu. Yapay zeka destekli seyahat planlama sistemlerinden sanal gerçeklik uygulamalarına kadar birçok yenilik ziyaretçilere tanıtıldı. Turizm artık sadece destinasyon tanıtımı değil teknoloji, ulaşım, gastronomi ve kültürel deneyimin birleştiği çok katmanlı bir ekonomik sektör haline geliyor. Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinde sahip olduğu avantajlar önemli. Avrupa ile Asya arasında stratejik konumu, güçlü havayolu ağı, dört mevsim turizm imkânı ve gelişen sağlık turizmi altyapısı, ülkemizi küresel rekabette güçlü bir noktaya taşıyor.

YÜKSEK GELİR GRUBU

Seul Uluslararası Turizm Fuarı'nda ortaya çıkan tablo net: Asya pazarı büyümeye devam ediyor ve bu büyümeden en fazla pay alabilecek ülkelerden biri Türkiye. Ancak bunun için tanıtım faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi, yeni turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve özellikle yüksek gelir grubuna yönelik stratejilerin güçlendirilmesi gerekiyor. Seul'de kurulan her temas, yapılan her görüşme ve anlatılan her Türkiye hikayesi, yarının turistini ve turizm gelirini şekillendiriyor. Turizm artık sadece seyahat değil; ülkelerin ihracatına, istihdamına ve döviz gelirine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir ekonomi alanı. Seul'den görünen manzara ise Türkiye'nin Asya'da önünde hâlâ büyük bir büyüme potansiyeli bulunduğunu gösteriyor.