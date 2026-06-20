Ataşehir’e 5 milyarlık imza

Bir süredir yeni yatırım konusunda beklemede olan gayrimenkul geliştiriciler konut projelerini raftan indirmeye başlıyor. Bu markalardan bir de Dap. Emlak Konut GYO ihalesiyle alınan arsada 173 konutun yer alacağı 'Ataşehir 173' projesin geliştirdiklerini söyleyen DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, tamamlandığında proje değerinin 5 milyar TL'ye ulaşacağını dile getirdi. Yeni projede 'sessiz lüks' kurgunun öne çıkacağına dikkat çeken Yılmazi "Ataşehir 173 ile bölgeye yeni bir vizyon kazandırdık ve 'sessiz lüks' olarak bir konsept belirledik" dedi. İstanbul Finans Merkezi ile Ataşehir bölgesinin değerinin yükseldiğin söyleyen Yılmaz, projeyi 24 ayda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, ortalama metrekare satış fiyatıın da 230 bin TL olduğunu söyledi.

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