Ateş çemberinde 25.7 milyon turist ağırladık

Türkiye'ye yakın coğrafyalarda yaşanan savaşlara rağmen turizmde istikrarlı büyümesine kesintisiz devam etti. Yılın ilk altı ayında ülkemiz, 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırlayarak, turizm gelirinde 25 milyar 746 milyon dolarla geçen yılın seviyesini korudu. Bu yılın ilk altı aylık turizm verilerini paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen istikrarı koruduk. 2025'te 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. Bu yılın ilk 6 aylık sürecinde Türkiye'ye 25 milyon 759 bin ziyaretçi girişi oldu. Jeopolitik gelişmelerden olumsuz etkilenmemek için hedef pazarlardaki talep değişimlerini, uçuş planlamalarını ve koltuk kapasitelerini düzenli olarak değerlendirdik. İhtiyaç duyulan noktalarda hızlı ve pazar odaklı adımlar attık."

HASSAS BİR DÖNEMDEN GEÇİLİYOR

Ersoy, küresel ölçekte hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ettiğini söyledi. İran, ABD ve İsrail geriliminin uluslararası turizm üzerinde olumsuz etki oluşturduğuna işaret eden Ersoy, hava sahası kapanmaları ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların seyahat talebi, rezervasyonlar ve uçuş planlamaları başta olmak üzere turizm sektörünü olumsuz etkilediğini vurguladı. Ersoy, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanabilecek krizleri öngörerek 2018'den itibaren turizm sektörünün dayanıklılığını artırmaya yönelik adımlar attıklarını ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kurulması, pazar çeşitliliğinin artırılması ve yoğun tanıtım faaliyetleri sayesinde krizlere karşı daha güçlü bir yapı oluşturduklarını anlattı.

EN ZORU GERİDE KALDI

Türkiye'ye nisan ayında 4.3 milyon, mayısta 5.7 milyon, haziranda ise 6 buçuk milyon ziyaretçinin geldiğini belirten Ersoy, şu bilgileri verdi: "İlk 6 aylık toplam ziyaretçi sayısına bakıldığında 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. Bu yılın ilk 6 aylık sürecinde Türkiye'ye 25 milyon 759 bin ziyaretçi girişi olmuş. Bu da eksi 2,4'lük bir dağılma karşılığına gelmektedir. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. TGA'nın yoğun tanıtım faaliyetlerinin etkisiyle üçüncü çeyrek itibarıyla tekrar pozitif bir büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz. En çok yolcu veren pazarlara baktığımızda ilk 6 ayda, Rusya 2 milyon 650 ziyaretçi ile ilk sırada, Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci sırada, Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış." Bakan Ersoy, ortalama kalış süresinin ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 9.96'dan 10.01 geceye yükseldiğini belirterek, kişi başı gecelik harcamanın 106 dolardan 109 dolara çıktığını kaydetti. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcamasının 122 dolar olduğunu bildiren Ersoy, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcamasının 75 dolar olduğunu dile getirdi.

5 MİLYARDAN FAZLA İZLENME

Savaşın başlamasının ardından gelişmeleri yakından takip ederek TGA ile tanıtım çalışmalarını artırdıklarını ve Türkiye'nin güvenli bir turizm destinasyonu olduğu mesajını uluslararası kamuoyuna aktarmayı sürdürdüklerini dile getiren Ersoy, "TGA aracılığıyla ülkemizin tüm bölgelerinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan, dünyaca ünlü oyuncularımızın yer aldığı mini dizileri uluslararası izleyiciyle buluşturduk. Bugüne kadar yayımlanan mini dizilerimiz 5 milyardan fazla izlenmeye ulaşarak ülkemizin küresel tanıtımına önemli katkı sağladı" dedi.

KARARLILIKLA İLERLEYECEĞİZ

Tüm bu veriler karşısında yılın ilk altı ayında turizm sektöründe Türkiye'nin 25 milyar 746 milyon dolar ile geçen yılın seviyesini koruyarak gelir elde ettiğine dikkati çeken Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların, savaşan taraflarca da takdirle karşılanması, TGA'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin, bölgede yer almamız sebebi ile Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve 3. çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz" dedi. Bakan Ersoy, turizmde en yoğun dönemin yaşandığını, küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini vurguladı. Tanıtım, ulaşım kapasitesi, pazar çeşitliliği ve sektör desteklerini etkin şekilde kullanmaya devam edeceklerini aktaran Ersoy, Türkiye turizminin güçlü altyapısı, hizmet kalitesi ve krizlere karşı kazandığı deneyimle hedeflerine kararlılıkla ilerleyeceğinin altını çizdi.

TÜRKİYE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 4'ÜNCÜ ÜLKE

World Population Review'un 2026 yılı raporunda bulunan 2024 verilerine göre, uluslararası turist sayısında dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı. Fransa zirvedeki yerini korurken, Türkiye de ilk 10'daki konumuyla öne çıktı. World Population Review tarafından yayımlanan 2026 raporunda paylaşılan 2024 uluslararası turist verileri, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerini ortaya koydu. Listenin ilk sıralarında Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya yer alırken, Türkiye turizmdeki güçlü performansını bir kez daha gözler önüne serdi.