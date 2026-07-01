Atık yönetiminde yeni yol haritası çağrısı

BIOTREND ev sahipliğinde gerçekleştirilen Atık Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve Yeni Dönem Çalıştayı'nda kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve sektör temsilcileri bir araya geldi. COP31 sürecine hazırlanan Türkiye'nin döngüsel ekonomi, iklim ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında atık yönetiminin geleceği ele alındı. Biotrend Yönetim Kurulu Başkanı Mevhibe Canan Özsoy, atık yönetiminin çevresel olduğu kadar ekonomik ve stratejik bir konu olduğuna dikkat çekti. Özsoy, "COP31'e doğru ilerlerken atık yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği rol daha da önem kazanıyor. Bu çalıştayın en değerli çıktılarından biri, sektörün geleceğine ilişkin ortak önceliklerin farklı paydaşların katkısıyla ortaya konulması oldu" ifadelerini kullandı.

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