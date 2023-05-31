ATO Başkanı Baran, büyüme rakamlarını değerlendirdi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı bir açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) rakamlarını değerlendirdi.

Üretim yöntemiyle GSYH'nin ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,4 oranında artarak 4 trilyon 631 milyar lira, cari fiyatlarla ABD doları bazında ise 245 milyar 464 milyon dolar olduğuna dikkati çeken Baran, "Küresel ekonomideki gelişmeler özellikle bizim ihracat pazarımız Avrupa'nın büyüme sancıları Türkiye'nin dış ticaretini olumsuz etkiledi. İçeride ise 6 Şubat depreminin ekonomiye yansımaları devam ediyor. Tüm bu yaşananlar Türkiye'nin iç tüketim ve ithalat yoluyla büyümesini sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

Baran, iç potansiyeli harekete geçirerek büyümeyi devam ettirmenin büyük başarı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Önemli bir seçim sürecini geride bıraktık. Türkiye genç dinamik nüfusu ile sürdürülebilir büyüme trendini devam ettirecek politikalar üretmek durumundadır. Seçimlerde göstermiştir ki istikrar ve güven üzerine inşa edilen Türkiye ekonomisi temelleri sağlam bir şekilde büyümeye devam edecek. Bugünden sonra iş dünyası olarak hükümetimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla sürdürerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele, cari açık gibi önemli konularda kararlı adımlar atacağından ve üretim ve büyümenin kesintisiz biçimde devam etmesini sağlayacak politikaları uygulayacağından şüphemiz yoktur."