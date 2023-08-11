ATO Başkanı Baran’dan MEB’e işbirliği çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve yönetim kurulu üyeleriyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında eğitim ve ticaret alanındaki gelişmeler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğunu, diğer yandan işletmelerin eleman bulamamaktan dert yandığını bildirdi. Baran, şunları ifade etti:

"Ekonomimizin içinde hizmet sektörümüzün payı yüzde 72 düzeyinde. Bu kadar büyük bir alanda çalışana ihtiyaç da büyük ancak iş gücümüzün niteliği işverenin aradığına uymuyor. Ankara'da şu anda sadece perakendecilik alanında satış pazarlamadan muhasebeye kadar 30 binden fazla çalışana ihtiyaç var. Bu alanda meslek lisesi açılması için Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yapmak istiyoruz."

Baran, eğitim kuruluşlarının planlamaya ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Özel okulların son dönemde çeşitli gerekçelerle sürdürülebilirlik kaygısı yaşadığına işaret eden Baran, özel eğitim kurumlarına uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, özel okul ve kurslardan her yıl alınan ruhsat harcının bir defaya mahsus tahsis edilmesi yönünde talep olduğunu kaydetti.

Baran, ATO'nun eğitime destek olmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere ilişkin de Bakan Tekin'e bilgi verdi.